曾男騎四輪機車跌落山坡，警消出動到場救護。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

曾男騎乘的是身心障礙特製機車，即俗稱四輪機車。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中太平區長龍路5日下午2點40分發生民眾摔車意外，80歲曾姓阿伯騎乘四輪機車下山，疑似下坡路面陡峭，轉彎時不慎擦撞水泥坡崁，跌落山坡內，經報警搶救，救護人員到場時他已陷入昏迷，目前仍在太平長安醫院搶救中。

經了解，曾男家住長龍路，中午騎乘身心障礙特製機車(俗稱四輪機車)由山上家中騎車下山途中，疑似下坡路面陡峭，轉彎時不慎擦撞水泥坡崁，跌落山坡內。

警消獲報到場，發現曾男已重度昏迷，生命徵象相當微弱，除通知家屬，也將曾男送至長安醫院搶救；警方也將調查釐清肇事原因。