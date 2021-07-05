台中太平區長龍路5日下午2點40分發生民眾摔車意外，80歲曾姓阿伯騎乘四輪機車下山，疑似下坡路面陡峭，轉彎時不慎擦撞水泥坡崁，跌落山坡內，經報警搶救，救護人員到場時他已陷入昏迷，目前仍在太平長安醫院搶救中。
經了解，曾男家住長龍路，中午騎乘身心障礙特製機車(俗稱四輪機車)由山上家中騎車下山途中，疑似下坡路面陡峭，轉彎時不慎擦撞水泥坡崁，跌落山坡內。
警消獲報到場，發現曾男已重度昏迷，生命徵象相當微弱，除通知家屬，也將曾男送至長安醫院搶救；警方也將調查釐清肇事原因。
台中太平區長龍路5日下午2點40分發生民眾摔車意外，80歲曾姓阿伯騎乘四輪機車下山，疑似下坡路面陡峭，轉彎時不慎擦撞水泥坡崁，跌落山坡內，經報警搶救，救護人員到場時他已陷入昏迷，目前仍在太平長安醫院搶救中。
經了解，曾男家住長龍路，中午騎乘身心障礙特製機車(俗稱四輪機車)由山上家中騎車下山途中，疑似下坡路面陡峭，轉彎時不慎擦撞水泥坡崁，跌落山坡內。
警消獲報到場，發現曾男已重度昏迷，生命徵象相當微弱，除通知家屬，也將曾男送至長安醫院搶救；警方也將調查釐清肇事原因。
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