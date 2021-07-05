王大夫一條根公司替醫護人員加油打氣，捐贈保健藥膏送達亞東醫院。（（王大夫一條根公司提供）

支援台灣抗疫!金門知名企業、百年老店〈王大夫一條根〉今天捐贈5000份一條根藥膏給林口長庚醫院、板橋亞東醫院、花蓮慈濟醫院及台東馬偕醫院等醫療院所，替第一線防疫團隊加油打氣，期待這批清涼、有勁的保健藥品能讓大家輕鬆一下。

這是金門繼縣府在5月台灣疫情大爆發，2度由金酒公司調撥防疫酒精，跨海支援雙北和桃園、苗栗等縣市後，民間企業也主動加入支援台灣防疫最前線的行列。在台灣各縣市喊出「同島一命」之際，也傳達金門鄉親「離島不離心」團結抗疫的心聲。

王大夫一條根表示，該公司以「百年醫德，康健關懷」為企業品牌精神，在本土疫情仍維持3級警戒，印度變種病毒（DELTA）來勢洶洶下，夜以繼日辛勤工作的醫護防疫團隊處於高壓環境，希望這批保健產品能替他們舒緩壓力，該公司的協力夥伴－萬泰物流也即時加入力挺醫護人員，盡快將這批物資運送到各地醫療院所。