外媒早前報導，大陸互聯網企業字節跳動為在首次公開發行（IPO）之前拓展收入來源，正向外資企業出售旗下TikTok所採用的部分演算法。對此字節跳動5日下午澄清，有關出售的報導不實，相關業務只是提供技術服務，並不會出售任何演算法或者AI技術代碼。

英國金融時報5日報導，字節跳動已在6月低調地推出新部門BytePlus，客戶遍佈全球。網站顯示，BytePlus初期客戶除TikTok外，還包括美國服飾應用程式Goat、新加坡旅遊預訂網站WeGo、印度線上購物網站初創公司Chilibeli。BytePlus向企業提供利用TikTok人工智能（AI）演算法的機會，可向用戶推薦他們喜歡的內容，令企業可以利用有關技術，向其客戶提供個性化的應用程式及服務。字節跳動提供的其他軟體服務，包括自動翻譯字詞及語句、實現視訊效果、數據分析及管理工具等。