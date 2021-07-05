上海商銀（5876）5日舉行股東常會，因應疫情關係，由駐行常務董事陳逸平代表董事長榮鴻慶主持，順利通過盈餘分配現金股利每股1.7元等議案，並順利完成改選董事，由李慶言、榮智權、顧肇基、榮康信（代表法人Magnetic Holdings Limited）、邱怡仁及林志宏當選一般董事，陳木在、曾國烈及謝金虎當選獨立董事。

上海商銀表示，新任董事除林志宏及曾國烈為新任，其餘董事為連任，且股東會後隨即召開董事會推選李慶言、榮康信為常務董事，陳木在為獨立常務董事，並由常務董事會推選李慶言為董事長。董事會並且一致通過，推舉榮鴻慶擔任榮譽董事長，以表彰他在上海商銀超過半世紀的付出與卓著貢獻。

上海商銀指出，榮鴻慶是亞洲知名的銀行家，也是我國最資深的銀行董事長。他於上海商銀在台復業前便擔任董事，1976年擔任常務董事，1983年擔任副董事長，開始主持該行的營運發展，1991年起擔任董事長到今年共長達30年。在他主導營運將近40年期間，帶領上海商銀由保守轉為穩健積極的經營作風，推動增設分行，擴大服務層面，將國內分行由2家增至72家。

並且積極佈局亞太，拓展國際金融版圖，上海商銀說明，期間前往香港、越南、新加坡及大陸設立分行，於柬埔寨、泰國、印尼及越南設立代表人辦事處，同時也赴大陸設立上銀融資租賃公司、併購柬埔寨AMK Microfinance Institution。

此外，上海商銀1989年購置台北市民權總行大樓，於2020年啟動新建民權總行大樓，及2018年該行股票上市與積極運用金融科技發展數位金融等，榮鴻慶都扮演重要的推手。上海商銀強調，在榮鴻慶的帶領下，長期獲利能力與經營績效名列本國銀行前段班，深獲投資人與社會各界肯定。

上海商銀新任董事長李慶言，1979年即擔任該行董事，1982年擔任常務董事，並於2020年擔任副董事長，協助榮鴻慶推動行務的發展。上海商銀進一步說明，李慶言擁有美國西北大學企業管理碩士的學歷，曾擔任新加坡航空公司董事會主席，現在同時也擔任上海商銀香港子行上海商業銀行董事長，具有前瞻性的國際觀與國際金融管理實務，將帶領上海商銀在穩健經營中創新突破，以創造更卓越的經營績效。

在業務發展上，上海商銀指出，將以提升數位金融競爭力、提高非利息收益及拓展國際金融為三大核心，推動數位轉型，建置升級資訊新核心系統，建立策略性投資部位，深耕高資產財富管理，推展普惠金融，擴大國際金融服務版圖。在營運管理上將以強化內控法遵，優化風控與資安，以及推動ESG為三大主軸，落實內控三道防線，健全資產品質，升級資安防護，接軌國際積極履行環境保護、社會責任與公司治理，創造良好的永續價值。