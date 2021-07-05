行政院日前宣布6月不實施夏月電價，由於疫情持續延燒，外界希望7月起夏月電價也凍漲。有關外界關注油價電價議題，經濟部指出，電價部分，六月住宅用戶已不實施夏月電價，有約1000萬用戶受惠。至於七月住宅用戶是否也不實施夏月電價，目前政院已交經濟部審酌。經濟部後續會就夏月電價抑低用電尖峰負載的成效、台電自行吸收電費減收的財務成本，以及七月疫情後續的發展，進行整體評估分析。

至於油價部分，經濟部指出，目前油價是依照浮動油價公式每週調整，近期油價上漲主要是受國際油價持續上漲影響，目前已設有亞鄰最低價為價格上限，也就是油價調整不能高於日本、韓國、香港、新加坡。此外，如果國際油價持續向上，使95無鉛汽油每公升超過30元時，就會啟動緩漲機制，於30至32.4元間，中油會吸收25%成本、32.5至34.9元間，中油吸收50%，讓油價趨勢平穩，不至於快速漲價造成衝擊。