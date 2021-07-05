國內疫情趨緩，712是否能全台解封三級警戒，引起社會關注。前綠委沈富雄今在臉書貼文一張圖表，他指出，外界有人質疑「7月之前都不普篩，所以確診數被低估，黑數起碼再多一倍」，也有人質疑「精準篩檢」的可行性。這讓沈富雄憂心，這2個問題，一直困擾而且分裂台灣社會，陳時中卻一直老神在在，不想去破解謎團。

衛福部長陳時中。(圖/本報資料照)

沈富雄今(5日)在臉書貼文，拋出8個問題，盼大家集思廣益，共同思考，圖表數字部份採自陳建仁前副總統的臉書，左列是每百萬人口的累積確診數，右列是每百萬人口的篩檢數，粗看兩者之間呈高度正相關，Ｐ值恐怕小於0.001，但正相關不代表因果關係。

篩檢數、確診數圖表。(圖/摘自 沈富雄臉書)

一、美國的累積確診數全球第一，是否正如川普所說：是因為篩太多了。篩少一點，確診數就不會那麼多？

二、以色列的累積確診數是新加坡的10倍，但兩國同樣每人篩兩次，是新加坡多篩了，還是以色列少篩了？

三、比較日本和韓國，你會不會覺得日本少篩了？日本的確診數是否因而低估了？

四、澳洲的確診數是台灣的兩倍，篩檢數卻是台灣的12倍，誰有問題？

五、逆時中的人最常說：我們不普篩，所以確診數被低估，黑數起碼再多一倍，這個表能證明嗎？

六、陳時中常所說「精準篩檢」，從這個表看得出來嗎？如果不，還缺什麼？

七、大家你認為哪一國拿揑得最準，篩得最恰當？

八、什麼是黑數？如果拿美國和台灣相比，「你認為美國的黑數是台灣的幾倍？我猜起碼三倍」。

沈富雄強調，(五)(六)兩個問題一直困擾而且分裂台灣社會，陳時中卻一直老神在在，不想去破解謎團。但也許是心力交瘁，沒有餘力去想了。

最近台灣南、北兩地篩得勤快，屏東一地篩了14163人（含枋寮9159人）結果都呈陰性，台北市三個果菜市場共篩11339人，陽性229人，新北共篩15萬人，陽性1206人，因為表上數字的單位是每百萬人口，大家可以就上列數字除以23（台灣2300萬人口）然後加上去，大家加總以後是否覺得有點心虛？還是更踏實？