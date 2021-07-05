小客車誤闖雲林縣斗六市西平路地下道機車道卡住，駕駛爬出車外求救。（斗六警分局提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣斗六市楊姓女子5日駕駛自小客車行經西平路地下道，因平常習慣騎機車行走機車道，竟把自小客車開向機車道，結果卡在機車道動彈不得，只好從車子後門爬出來求救，最後叫來拖吊車把車移走，幸無人傷亡。

斗六市西平路地下道畫分汽車道與機車道，5日警方獲報1輛自小客車卡在機車道，汽車車頭與2側前門硬擠進機車道內，進退不得，警方獲報趕到現場，所幸右後車門未完全卡住，楊姓女駕駛先從右後車門脫困，再由拖吊車把車子移走。

警方表示，駕駛人經酒精測試，酒測值為零，無酒駕情形。西平路地下道並非第1次發生汽車誤闖機車道卡住情形，呼籲民眾行車應注意路況及道路標誌與標線，遵守交通規則以維護交通安全。

地下道附近民眾說，可能是此處機車道比較寬，汽車駕駛若一不留神，容易把機車道誤認為汽車道，還好汽車速度不快，否則可能會撞上機車道護欄導致翻車，算是不幸中的大幸。