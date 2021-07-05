新北市5日新增確診5人，扣除三重3人是在居家隔離期間確診沒有傳播鏈外，新北市府公布另外2人足跡，1人是淡水中正路7-11新滬站門市工作人員，另1人則曾到三重萊爾富超商購物。
新北市衛生局表示，案15101在6月29日到6月30日間晚間6時到凌晨0時都在淡水中正路的7-11新滬站門市工作。
另名案15146則是在7月1日的下午1時49分到2時05分，與7月3日上午11時05分到11時20分出現在三重仁義街萊爾富超商購物，提醒民眾注意。
新北市5日新增確診5人，扣除三重3人是在居家隔離期間確診沒有傳播鏈外，新北市府公布另外2人足跡，1人是淡水中正路7-11新滬站門市工作人員，另1人則曾到三重萊爾富超商購物。
新北市衛生局表示，案15101在6月29日到6月30日間晚間6時到凌晨0時都在淡水中正路的7-11新滬站門市工作。
另名案15146則是在7月1日的下午1時49分到2時05分，與7月3日上午11時05分到11時20分出現在三重仁義街萊爾富超商購物，提醒民眾注意。
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