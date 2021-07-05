台北市長柯文哲不贊成疫苗施打第7順位，並認為是特權疫苗，恐有關說、請託的困擾。台南市長黃偉哲5日不滿表示，台北獲得的疫苗有50.9萬劑，台南只有24.5萬劑，台北是台南的2倍有餘；「台南人的命也是命」，「當我們在做犧牲，把疫苗先給你們的時候，你們就不要再講特權了。因為講特權，聽在我們耳裡實在非常刺耳。」

黃偉哲認為，包括台南市在內的各縣市，其實都跟台北市一樣，也都面臨民眾請託的壓力，不管是透過民代、透過臉書或公開謾罵，多數都希望能將他們優先納入疫苗施打對象。

黃偉哲說，第七類的施打對象是維持國家安全及社會機能正常運作者，一是軍人；二是軍事機關國安人員；三為執行防疫相關作業的警察憲兵，以及國家關鍵建設的必要工作人員，像高科技產業及其研發人員，還有運輸倉儲，最重要的就是高中職以下學校教職員及校內工作人員，以及幼兒園托育人員、托育機構人員等。

黃偉哲表示，如果台北市認為第七類不要納入的話，意思就是高中、國中小及幼兒園老師，統統都沒有辦法優先施打；如果台北市堅持這樣的話，我們予以尊重，但是說到特權，我們必須要講，在這一波裡，有哪些是雙北市所獨有的？像是計程車司機、外送員、保姆、國道客運司機或者貨車司機及傳統業者、傳統市場的攤商，這些都是國家特別撥出額度給雙北的，「如果這不叫特權，什麼叫特權？」

黃偉哲強調，台南市的計程車司機、外送員、貨車司機、傳統市場合法攤商，大家都在等著、大家都在看著，每天都來問我們說，為什麼台北市可以打？為什麼我們不能打？為什麼雙北可以打，我們不能打？所以說，我們每天都在應付這種電話還有質疑，「如果雙北市這個不叫特權，什麼叫特權？」

黃偉哲還指出，前一批AZ疫苗台南獲配13.2萬劑，台北市獲配29.4萬，是我們的2.25倍；這一批剛到的莫德納疫苗，台南市是11.2萬劑，台北市是21.5萬劑，合計台北市的疫苗是50.9萬劑，台南市的疫苗只有24.5萬劑，他們是我們的2倍還有餘，「那現在是怎麼樣？」

「台南人的命也是命」，黃偉哲不滿地說，為什麼台北市有那麼多疫苗？那麼多還說要取消什麼特權？「請問這不是特權，什麼是特權？」我們當然知道台北市比較嚴重，我們當然知道新北市也很嚴重，所以全國民眾大家都在忍，把疫苗優先給你們，你們打到滿打到好，也希望你們早點好起來，你們好大家才能一起好起來，這不是同島一命的概念嗎？

黃偉哲認為，「當我們在做犧牲，把疫苗先給你們的時候，你們就不要再講特權了。」因為講特權，聽在我們耳裡實在非常刺耳，希望大家平心靜氣，不要再講這種東西，我們都在忍耐，我們都把疫苗優先讓你們打，你們就不要再講什麼特權不特權了。