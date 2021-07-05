腸道功能不僅是幫助人體消化吸收所需的營養之外，也是人體最大的免疫器官，更有醫學研究指出，約占8成的疾病都與腸道健不健康有關，民視《醫學大聯盟》本集帶大家探討人體腸道中的益生菌對健康的重要性，以及如何正確的補充益生菌，節目邀請到陳為民、賴芊合、吳東諺與陳伊，分成2隊一起競賽搶答。

吳東諺分享，很久之前有次與朋友小酌，可能吃到不乾淨的食物，導致回家後全身出現如蕁麻疹的過敏現象，當時懷孕在家安胎的白家綺見狀相當著急，吳東諺分享到一半，白家綺一臉尷尬插話喊：「關於這件事，我要再一次跟我老公說聲抱歉。」由於當時看到老公全身大過敏，白家綺就立即上網查詢蕁麻疹的緩解方法。其中有一項「冰敷」，但可愛的白家綺突發奇想叫吳東諺浸泡在滿滿的冰塊浴缸中，陳為民聽到白家綺的「天真」後，還幽默接話說：「要保存小鮮肉，這是個不錯的方式！」賴芊合也積極詢問：「那過敏有壓下來嗎？」吳東諺冷回「沒有」，白家綺急忙辯解「我只讓老公泡30分鐘而已，發現沒用有立即陪老公去掛急診」，眾人驚訝「還泡30分鐘」，這話題也意外讓大家知道白家綺、吳東諺這對甜蜜夫妻的生活趣事。

許瓊月營養師節目上也特別叮嚀「喝酒」不會增加免疫力反而會增加體內壞菌成長，如果還吃炸物、垃圾食物等會讓免疫力降低，居然趁老公在節目上，直率的白家綺冷不防大喊「吳東諺聽到了嗎」，突然飛來一筆讓吳東諺笑歪還裝做「收訊不好沒聽到」，但也感性說現在有老婆白家綺叮嚀，飲食均衡也沒有跟朋友外出小酌，疫情期間會好好照顧自己跟照顧家人。