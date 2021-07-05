男女都有慾望，有生理需求很正常，但千萬別對親人有任何遐想，免得發生人倫悲劇。就有一名男網友不知是否SOD看太多，發文自曝對親姊姊有性幻想，不僅偷看裸照，還偷看洗澡，更羡慕與姊姊愛愛的炮友，此文一出，網友直呼「是不是心理有病啊！」，紛紛留言勸他趕快去看醫生。

臉書社團「爆料公社」轉貼男網友在匿名app一則發文，內容一開頭直接寫道：「大家好，我有一個煩惱，我很想上我姐姐身體，我很羨慕那些跟我姊做愛的炮友，可以上我姊的身體！」。還說：「我姊現在是單身，不敢真正交男朋友的原因是，怕再被騙財騙色，我在我姊的平板裡，看到她好多裸照，我都偷拍下來存在手機裡，需要時會拿出來看」。

原PO甚至自曝，他偷看過姊姊洗澡，被發現後姊姊開始防範，後來就再也沒看到了，可是還會偷看姊姊的賴，想知道她去哪個群組約會，希望自己能約到她，也曾半夜偷溜進房間偷看姊姊睡覺，還會想摸她。

網友看到貼文都覺得不可思議，認為原PO心理有病，勸她應該去看醫師「你爸媽知道你生病了嗎？」、「不要只想著跟女生上床，多認識些女性朋友，擴展人際關係」、「拜託，去找正常管道發洩，不想再看到家庭人倫悲劇」、「以後跟你交往的女生很可憐，除非你忘了你姊，不然根本是把她當替代品」、「SOD都是演戲，有劇本的，千萬別學，不要當真」。