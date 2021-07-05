永信建設（5508）5日公布今年6月營收6.92億元，年增102.42％，累計今年上半年營收達25.20億元，年成長率達172.18％。
永信建設發言人陳怡均表示，6月營收營收6.92億元，比去年同期的3.41億元，年增102.42％，主要是翡翠流域、天睦、以及耘川等3個新成屋建案的銷售貢獻。
也因為6月單月營收再續強，使得永信建設今年前6月的累計營收，衝高到25.20億元，比去年同期的9.25億元，大幅成長172.18％。
永信建設（5508）5日公布今年6月營收6.92億元，年增102.42％，累計今年上半年營收達25.20億元，年成長率達172.18％。
永信建設發言人陳怡均表示，6月營收營收6.92億元，比去年同期的3.41億元，年增102.42％，主要是翡翠流域、天睦、以及耘川等3個新成屋建案的銷售貢獻。
也因為6月單月營收再續強，使得永信建設今年前6月的累計營收，衝高到25.20億元，比去年同期的9.25億元，大幅成長172.18％。
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