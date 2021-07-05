散裝船商慧洋-KY（2637）6月營收15.05億元，營業利益6.5億元，單月營益率43％，創公司上市以來新高，自結稅前盈餘5.6億元，稅前EPS為0.75元；累計上半年營收78.86億元，營業利益27.12億元，平均營益率34％，自結稅前盈餘24.64億元，稅前EPS為3.3元。

慧洋表示，海上運輸需求持續升溫，下半年運價仍有向上空間。目前海運市場貨多、港塞、船舶周轉率低，使運價連月攀升，6月中旬IMO召開環保法規會議，碳排放限制新規將於2023年上路，預計將影響近半數的散裝船舶，未來航運市場供不應求將成為常態，運價有撐。

為擴增船隊優勢，慧洋董事會6月通過新船採購案，預計以不高於1.02億美元（約新台幣28億元），向常石造船Tsuneishi Group（Zhoushan） Shipbuilding購置三艘高規格卡姆薩型散裝貨船（Kamsarmax / 82400 DWT），為符合EEDI第三期環保節能船，陸續將在2023、2024年交船。

另於6月處分3艘舊船，總計處分損失約1800000美元，貢獻營運現金流約5000000美元，藉以提升船隊營運效率並改善財務結構；公司上半年共處份7艘船舶，總計處分損失約2500000美元，貢獻營運現金流約9000000美元，並有6艘新船加入營運。

慧洋5日公告現金股利基準日相關事宜，除息交易日為7月19日，預計股利發放日為8月13日，每股配發現金股利約1.5元。