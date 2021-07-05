受新冠肺炎疫情影響，不少人在家防疫時都親自下廚，資深男星曹西平不時也會自煮，沒想到日前他外出買菜，竟發現2顆高麗菜要價400元，讓他當場嚇傻，雖然最後還是硬著頭皮結了帳，還是忍不住震驚直呼：「不如買個便當吃算了」。

曹西平3日在臉書發文，曬出買了2顆高麗菜的照片，驚訝道：「這兩顆高麗菜為什麼要400多？我不太理解？現在的菜是什麼價錢？不知道是我看錯了還是她算錯了？」直呼真的嚇到了，感嘆自己只是想吃個青菜而已，生活竟然如此困難。

曹西平也在文中無奈嘆：「難怪年輕人不愛吃青菜，這樣子炒個高麗菜，不如買個便當吃算了」，並還原買菜當下情況，原本他以為大概100多塊，沒想到一秤重竟要400元，雖然聽聞價格後有點尷尬，可他也不好意思說不要了，最後只能硬著頭皮買單，也慶幸自己有多帶一些錢。

不少網友看到曹西平的貼文後，就於底下留言分析青菜昂貴原因，「高麗菜和蒜苗有季節都是冬天的，夏天貴很正常」、「現在不是產季又碰到南部下大雨，所以菜價很貴的」、「下雨天菜都爛掉了，量少！」也有人分享自身經驗「不誇張，我買2根大蒜就要80元」、「現在高麗菜超貴，四季豆也是」、｢我昨天去買了小小一顆180元，實在是太可怕」、「現在是肉比菜便宜」、「最近的菜真的變貴」。