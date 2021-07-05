回憶殺》如今被視為好萊塢王道類型的超級英雄片，漫威出品的電影堪稱業界票房保證，也讓許多男女演員一舉成為巨星，例如澳洲出身的克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)，飾演「雷神索爾」成了他的代表作，讓他的演藝事業攀上顛峰，但其實克里斯漢斯沃差點因早期的一檔工作經歷，被漫威辭退。

如今全球知名的好萊塢巨星克里斯漢斯沃，爆出當年差點跟「雷神索爾」這角色擦身而過，美國知名舞蹈家德瑞克霍夫(Derek Hough)接受《popculture》專訪時透露，克里斯漢斯沃一度要失去雷神索爾這個角色，就因為他早期上節目《與星共舞(Dancing With the Stars)》時，在螢光幕前大跳森巴舞，德瑞克表示曾接到一通電話，對方說了這件事，吐露這樣的克里斯「不可能是我們的索爾」。

克里斯漢斯沃差點因為早期上過一檔舞蹈節目，被漫威換角。（圖／達志提供）

而克里斯漢斯沃在2017年接受BBC訪問時，也坦承有這件事，透露曾經跟漫威總裁凱文費吉(Kevin Feige)有過一次對話，凱文當時說辦公室同仁都看過他的試鏡影片，大家都很滿意，但有個小問題，就是有幾個女同事google了克里斯漢斯沃這個名字，「接著出現你跳森巴的影片，我心想不好了，粉絲會生吞活剝我們」，差點把他換掉。

克里斯漢斯沃認為那檔舞蹈節目，讓他在扮演雷神索爾時，表現得更好。（圖／達志提供）

但克里斯漢斯沃覺得這段早年經歷沒什麼不好，甚至認為自己在《與星共舞》這段經歷，幫助他披著斗篷的同時還保持腳步靈活，成了一個更棒的雷神索爾，「你們可以在《雷神索爾》中，看到一些《與星共舞》的特質」，事實上漫威當年決定讓還超沒名氣的克里斯出演「雷神索爾」，被許多人唱衰，甚至被評論這個決定是「孤注一擲」，結果證實，讓克里斯漢斯沃成為「雷神索爾」，是非常成功的決策。