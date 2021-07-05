21歲AV女優河北彩花以「直球偶像」（直球アイドル）之名出道，當時因為劇照沒有打馬，導致河北彩花的下半身全被看光，立刻引發話題，讓她的出道不到半年就成為業界最具公信力的FANZA銷售排行榜第一，成為新一代的AV天后，然而聲勢正旺之際，河北彩花卻突然消失，直到近日復出才揭開當年真相。

河北彩花身高169公分，擁有修長高挑身材，加上她的臉蛋甜美，才剛出道就掀起轟動，被知名片商S1封為「直球偶像」，且當時河北彩花的出道作劇照竟然忘記打上馬賽克，讓她的下體直接看光，更是一舉成名，接連推出6部作品，人氣都不斷攀升。

然而事業如日中天之際，河北彩花卻突然消失，讓不少老司機心心念念期待她重新回到暗黑界，還一度成為網站票選「最期待這位女優復出」排行亞軍，直到上月終於傳來好消息，河北彩花宣布復出，還一改過去低調風格，開設了推特帳號，連大頭貼都還沒放，就吸引超過2.9萬粉絲追蹤。

河北彩花復出後氣勢如虹。（圖／翻攝自河北彩花推特）

河北彩花一復出，作品立刻一舉攻佔成人網站6月通販DVD排行榜冠軍、殿軍，另外4部舊作也登上銷量前20名，近日她受訪時也提到，會消失3年是因為被家人發現她在拍A片，儘管她極力否認卻還是被抓包，她只好先全面暫停工作，如今復出之後，她也時常曬出美照和粉絲互動，復出氣勢如虹。