原民藝術家林春節的作品，用色大膽，呈現泰雅原民瑰麗編織與梨山蘋果花開特有的風情。（參山處提供／黃國峰台中傳真）

交通部觀光局與參山國家風景區管理處，邀請大梨山環山部落藝術家林春節，以其作品「泰雅公主與蘋果花」作為形象廣告，並以大型燈箱的方式，在高鐵台中站2F大廳展出，將泰雅原民瑰麗編織與梨山蘋果花開特有的風情完整呈現，希望疫後邀情遊客到梨山一遊。

目前位於高鐵台中站2F大廳的「泰雅公主與蘋果花」形象廣告，是林春節今年一月在中正紀念堂開辦畫展中一幅，也是中正紀念堂開館以來首度展出女性原住民族藝術家個展，為了服務來不及看展的朋友，參山處粉絲頁【趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山】同時推出「泰．愛．你」線上畫展，而且將在7月9日從粉絲頁貼文留言當中抽出8位幸運朋友，送出林春節中正紀念堂畫展珍貴限量「泰．愛．你」精美畫冊，請民眾把握機會。

林春節表示，從事原住民藝術工作多年時間，以往都是在畫廊、博物館、美術館等藝文場所展覽，這是第一次能在重要的交通場站展出自己創作，用最直接、親近民眾的方式，讓更多人欣賞泰雅族塊麗文化之美。「璀璨人生」這幅畫中的泰雅公主呈現部落當初繁華風貌，佐以優雅華麗又有高冷粉嫩的蘋果花相襯，見證大梨山地區60年代風華富足的時期。

參山處代理處長曹忠猷說，來自大梨山環山部落的林春節老師是台灣泰雅族當代藝術家，作品突顯表現創新浪漫風格，透過高彩度及多種顏色，勾勒出部落的人物、花卉、植物、編織及傳統的生活紀錄，呈現梨山地區原民文化及生態產業特色，畫風迷人又吸睛。

曹忠猷表示，疫情期間，觀光局與參山處結合林春節的畫作在高鐵推出形象廣告，希望透過人稱浪老師的林春節大膽的用色、溫柔的筆觸與感動的故事，營造大梨山深層多元豐富的旅遊氛圍，加深梨山對遊客的旅遊魅力。