醫師打了疫苗，但是獸醫師打了嗎？「動物保護立法運動聯盟」今(5)透過新聞稿指出，職業獸醫從業人員在疫情期間，仍須正常看診，與飼主頻繁接觸下同處高風險族群，應優先納入優先疫苗施打對象，但目前未排入優先名單施打前十類，憂心成為防疫破口，若2天內未獲中央回應，將在周三(7)下午疫情指揮中心記者會前於疾管署外陳抗。

「動物保護立法運動聯盟」成員包括關懷生命協會、中華民國保護動物協會、台灣動物社會研究會、台灣動物保護行政監督聯盟、台灣防止虐待動物協會、世界愛犬聯盟、台灣動物平權促進會、台灣愛狗人協會、亞太小動物獸醫師聯盟。

動物保護立法運動聯盟表示，6月1日已發表緊急聲明，呼籲政府與國人，在疫情當下也應「維護動物福利、確保國泰民安」。其中第6點提到「職業獸醫從業人員在疫情期間，仍須正常看診，與飼主頻繁接觸，同處高風險族群，應該優先納入優先疫苗施打對象。」然而至今仍未納入優先施打對象，政府不應漠視執業獸醫醫療人權，中央流行疫情指揮中心應儘速將執業獸醫等從業人員納入施打名單，以保障台灣250萬犬貓飼主與獸醫健康與安全。

動物保護立法運動聯盟指出，目前公職獸醫有納入施打對象，但台灣動物醫院不到1600間，從業獸醫師約近5000人，居然無法排入疫苗公費施打優先名單前十類，明顯歧視與差別待遇，恐成為「防疫破口」或「受害者」。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳表示，獸醫師主管單位為農委會防檢局，獸醫師公會早已多次要求應被納入優先施打疫苗對象，也有發送訊息給農委會主委陳吉仲，然而陳主委僅表示會努力，之後便無其他回應。

何宗勳說，若該訴求在2天內仍未獲中央回應，獸醫師公會等將在本周三下午疫情指揮中心記者會前於疾管署外陳抗。