大立光6月合併營收出爐，達33.71億元，較上月33.54億元小增1％，惟仍呈年減19％，第二季營收101.13億元較上季118.2億元，季減14％，亦較去年同期126.5億元，下滑20％，上半年累計營收219.33億元，則較去年同期258.65億元衰退15％。

展望七月，大立光指出，由於部分客戶新機開始拉貨，七月拉貨動能將優於六月。