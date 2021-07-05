大田精密（8924）因美線品牌客戶新品上市，加上美日高爾夫球熱持續，因應新品的訂單大增，今年6月營收達6.99億元，年增162.11％，並創下歷年6月單月歷史新高，今年上半年營收達34.67億元，年增120.98％。

大田淡季不淡，5日公佈的6月營收約6.99億元，比去年同期的2.66億元，年增162.11％，並創下歷年6月單月的歷史新高紀錄，今年第二季的單季收20.46億元，比第一季的14.22億元，成長43.88％，除了創下史上第二季單季新高，也是2007年第四季以來的新高。

大田發言人鍾政義指出，6月和第二季表現脫俗，主要是美線品牌客戶新品上市，加上美日高爾夫球熱持續，新品的訂單大增所致。

法人表示，在後疫情時代，健康議題商機無窮，高爾夫產業前景持續被看好，而大田因下游客戶持續追單，訂單已滿手，產能也滿載，預計下半年進入傳統旺季，將有更亮眼的業績表現。

法人說，隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情的解封，預計高爾夫運動將出現新一波熱潮，帶動訂單新動能，未來業績樂觀可期。