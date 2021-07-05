亞東醫院今（5）日下午啟用紫外線「U＋抑菌艙」。（亞東醫院提供）

亞東醫院今（5）日下午啟用紫外線「U＋抑菌艙」。（亞東醫院提供）

亞東醫院今（5）日下午啟用紫外線「U＋抑菌艙」。（亞東醫院提供）

亞東醫院今（5）日下午啟用紫外線「U＋抑菌艙」。（亞東醫院提供）

亞東醫院今（5）日下午啟用紫外線「U＋抑菌艙」，由企業台達捐贈，院長林芳郁與感染控制中心主任廖俊星代表接受，抑菌艙置放於醫院主要出入口，通過時僅需照射5秒鐘，就能為醫護人員及就診民眾提供安心、便利且有效的消毒方式。

林芳郁表示，疫情期間大家進出醫院時，難免擔心感染風險，感謝台達貼心捐贈的高科技「U＋抑菌艙」，裝置會置放於醫院主要出入口，大家通過時僅需照射5秒鐘，就能為醫護人員及就診民眾提供安心、便利且有效的消毒方式。

台達物聯網照明事業處處長王志賢表示，亞東紀念醫院是新北市重要的醫學中心，又肩負新冠肺炎防疫的重要工作，台達除了對第一線的醫護人員致上最高的敬意，也希望抑菌艙能實際幫助到醫院的防疫工作。

研究顯示，只要照射紫外線5秒鐘，即可消滅表面81％的COVID-19病毒，若是照射30秒，抑菌效果更高達95％。研究更發現U＋抑菌艙也能有效抑制廣泛的細菌，甚至是SARS與茲卡等病毒。因此，對於醫院等人流出入頻繁的場所而言，U＋抑菌艙能夠達到顯著的抑菌作用，讓民眾對於院所環境感到更安心。