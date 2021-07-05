社會風氣開放，各國成人影視業發展蓬勃，許多人覺得，成為女優、男優，是輕鬆又享受的夢幻行業，但實際情況真的是如此嗎？台灣AV男優石巴朝與其經紀人Kenny，在雞排妹的節目上揭開這一行的秘辛，坦言拍一部片頗費時，不但要按照導演要求維持住「反應」，時間到沒發射也要扣錢，其實滿困難的。

雞排妹主持的網路節目《深夜保健室》，請來台灣男優石巴朝與其經紀人Kenny上節目，揭開業界背後秘辛，表示其實要拍一部片，會面臨很多挑戰，石巴朝透露，要拍攝一部片，順利的話，也至少要維持雄風20到30分鐘，但拍一部戲撐個2小時，也是很平常的事情，而男演員最需要的不僅是強健體魄，還有對身體的「控制」。

石巴朝坦言，為了達到拍片時的要求，平常保持良好的運動很重要，但這還不夠，坦言拍片當天他會服用壯陽藥，經紀人Kenny則補充，有些健康食品能補充睪固酮，能讓男性精力旺盛、肌耐力增加，並且改善性慾，這些都會幫助在性方面的表現。

對於男性持久度方面，Kenny表示，男性受到性刺激並非一路直線上升，通常有反應後會維持一個緩坡，直到快發射才會進入另一個階段，如果有男性擔心這個進程太快，又怕被女方發現的話，「你可以輕咬舌頭，感覺會被轉移」，就不會那麼快「釋放」。

石巴朝也分享自己拍片上場時的小撇步，表示自己比較常用到「控制射精」的技巧，「我會去夾緊大腿跟臀部連接處的肌肉」，靠肌肉控制來決定要不要解放，石巴朝會將姿勢調整成能夠刺激這部位的肌肉，通常能在指定的時刻「完成任務」，反推如果不想達陣，就是避免刺激這部位的肌肉，但他強調此法是他觀察自己的身體狀態習得的，可能不是人人有效。