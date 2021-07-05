解封之日將至，花蓮縣政府日前也邀集各觀光產業者研擬相關特色遊程，盼能在解封後，用最快速的方式活絡產業。（資料照／羅亦晽攝）

解封之日將至，花蓮縣政府日前也邀集各觀光產業者研擬相關特色遊程，盼能在解封後，用最快速的方式活絡產業。（資料照／羅亦晽攝）

國內疫情趨緩，各地不少夜市已悄悄重啟，花蓮縣政府擔心破口產生，仍待解封之日再開放東大門夜市，不過三級警戒可望在12日解封，觀光處日前也先邀集觀光產業者研議解封後旅遊新契機，同時也不斷再整備夜市，盼能在解封後以最快速的方式無縫接軌，振興活絡花蓮的觀光產業。

東大門夜市自5月中旬，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入三級警戒後暫停開放迄今，隨著疫情緩和，北市夜市搶先微解封後，有些縣市也跟進，而指揮官陳時中4日也對此訂出重點管制措施，除禁止餐飲內用、邊走邊吃及試吃外，每2.25平方公尺面積僅能容納一人。

花蓮縣長徐榛蔚上月底已先表明立場，強調花蓮人無法再次承擔染疫風險，強調一切將依中央流行疫情指揮中心的規定運作，因此不先行開放東大門夜市，如今，相關管制重點已經訂出，徐仍不考慮開放，強調，全國同步進入三級警戒，倘若一開放，只要有破口進來，花蓮鄉親承受不起。

「再忍忍，離12日不遠了」徐和攤商們喊話，雖然夜市暫不開放，不過相關整備工作也沒因此停歇， 清消工作及監控系統已準備妥善，等待中央做好最完備的考量宣布解封後，隨即啟動。

由於觀光產業是花蓮命脈，隨著解封日將至，觀光處日前也先邀集各觀光產業者與原民處、環保局、農業處，朝著解封後能吸引遊客再度到花蓮旅遊的方向，研商相關特色遊程，如部落旅遊、特色景點遊程、自行車遊程等。

觀光處長張志翔表示，進入三級後，花蓮觀光業者自主停業，面對疫情共體時艱，不過花蓮為期2周零確診，加上目前疫情趨緩，為迎接未來隨時可能的解封，集結產業界意見，共同合作研擬出振興方案，而下半年也將舉行多項大型活動，如花蓮靚彩溫泉季、太平洋觀光節等，縣府也將運用各項宣傳管道結合觀光業，迎接解封的旅遊新契機。