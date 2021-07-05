台灣自5月中旬爆發本土疫情以來，單日確診數曾逾500例，嚇壞全國民眾；只花了不到兩個月時間，5日僅新增28例，寫下三級警戒以來新低。鄉民在批踢踢PO文，「台灣不用封城，靠三級警戒就快要清零了，跟世界各國比算強嗎？」引起網友熱烈討論。

「看好了世界，台灣只示範一次」，5月疫情爆發後，這句話雖然想為民眾加油打氣，不料很快就被打臉，差點淪為笑柄。來到7月第二周，根據疫情指揮中心公佈最新數據，本土確診單日新增剩下28例，創近兩個月來最低紀錄，距離7月12日解封，為國人打了一劑強心針。

有鄉民好奇，「台灣會不會是全球第一個不用封城就清零的國家」，如馬來西亞封城2個月，似乎沒什麼效果，確診人數屢創新高，「台灣真的是世界奇蹟，國際媒體應該驚呆了吧」。

部分網友態度較保守，雖然台灣人真的很強，戴口罩、勤洗手、保持社交距離等，也盡量遵守居家防疫，但目前社區中仍有零星個案，加上無症狀的隱形傳播者，都不能掉以輕心，「先別高興太早，疫情還沒結束」、「就算強也不是政府強，是大家自制力高」、「別再做清零美夢了，未來得學著和病毒共存」、「全台灣都篩過了嗎？你怎麼知道沒有黑數」。