苗栗縣議員鄭聚然關心永和山水庫未來用水管控問題。（謝明俊攝）

苗栗縣議員黃月娥關心泰安鄉聯外道路嚴重崩坍影響泰安鄉當地居民進出。（謝明俊攝）

苗栗縣政府水利處長楊明鐃答詢表示，已研擬在田美堰附近增建第2座輸水幹管，增加對放和山水庫供水。（謝明俊攝）

苗栗縣議會第19屆第5次定期會，2日正式開議，從5日起進行各局處工作報告，首日登場的是工務處及水利處。議員們關心的重點包括了永和山水庫蓄水能量管控、頭份中央路改建計畫部分改善，以及U─Bike在苗栗拓點營運等議題，尤其是歷經長達月餘的限水措施後，未來永和山水庫儲水營運，不希望再出現見底的窘境了。

苗栗縣議會第19屆第5次定期會，已從7月2日開始，首日議程是由縣長負責縣政報告，5日開始各局處的工作報告，其中排在8日的衛生局工作報告，因涉這次防疫議題，勢將成為許多議員關注的焦點。

5日上午的工作報告由工務局及水利處開始，議員關注的焦點中，尤其以永和山水庫蓄水問題為最，由於永和山水庫長達1年多乾旱，導致儲水快速見底，頭份市及竹南鎮20萬縣民歷經的月餘的限水，惹來許多民怨。

議員鄭聚然詢問水利處長楊明鐃，目前水庫的蓄水率為多少？每天用水量為多少？在歷經這次限水後，縣府是否有任何方法可以管控水庫用水？不要再出現自己缺水還是輸水給新竹，到最後還讓市民飽受限水之苦。

楊明鐃答覆議員們詢問時表示，永和水庫因受限輸水管線量能，所以無像新竹寶2水庫一樣快速集水，所以歷經1個月的降雨，寶2水庫已是滿水位，但永和山水庫蓄水率至今才回到5成，所以水利署目前有研擬方案，來增加永和山水庫的集水方式，其中一個方案，是在目前田美堰附近再興建1座攔水壩，並新建1條新的輸水幹管，協助輸水進水庫，以將中港溪上游的原水全部利用，減少放流浪費。

頭份中央路全線改善工程業已接近完工階段，包括徐功凡在內的多位議員都對工程積水等缺失問題，希望工務處盡快改善完工。苗栗縣U─Bike拓點營運狀況，也是通苑及竹南、頭份等地區議員所關切。鄭聚然希望工務處協調微笑單車公司，在頭份市后庄地區擴增使用點，陳品安則希望加強苑裡地區U─Bike的拓點，尤其苑裡鄰近台中，未來租用方式已漸次改為2．0，要注意租借方式變更，與2．0能夠接軌。

工務處長古明弘報告時表示，目前全縣已有苗栗市、竹南鎮及頭份市等地區建置30租賃站，未來希望在苑裡、通霄、後龍及公館等鄉鎮各開設5站，原有苗栗市、頭份市及竹南鎮則各擴增5站，共計35站，所需經費約8千7百萬元，將由苗栗縣府環保空汙基金支應，目前已在辦理契約擴充相關作業。