苗栗縣議會第19屆第5次定期會，2日正式開議，從5日起進行各局處工作報告，首日登場的是工務處及水利處。議員們關心的重點包括了永和山水庫蓄水能量管控、頭份中央路改建計畫部分改善，以及U─Bike在苗栗拓點營運等議題，尤其是歷經長達月餘的限水措施後，未來永和山水庫儲水營運，不希望再出現見底的窘境了。
苗栗縣議會第19屆第5次定期會，已從7月2日開始，首日議程是由縣長負責縣政報告，5日開始各局處的工作報告，其中排在8日的衛生局工作報告，因涉這次防疫議題，勢將成為許多議員關注的焦點。
5日上午的工作報告由工務局及水利處開始，議員關注的焦點中，尤其以永和山水庫蓄水問題為最，由於永和山水庫長達1年多乾旱，導致儲水快速見底，頭份市及竹南鎮20萬縣民歷經的月餘的限水，惹來許多民怨。
議員鄭聚然詢問水利處長楊明鐃，目前水庫的蓄水率為多少？每天用水量為多少？在歷經這次限水後，縣府是否有任何方法可以管控水庫用水？不要再出現自己缺水還是輸水給新竹，到最後還讓市民飽受限水之苦。
楊明鐃答覆議員們詢問時表示，永和水庫因受限輸水管線量能，所以無像新竹寶2水庫一樣快速集水，所以歷經1個月的降雨，寶2水庫已是滿水位，但永和山水庫蓄水率至今才回到5成，所以水利署目前有研擬方案，來增加永和山水庫的集水方式，其中一個方案，是在目前田美堰附近再興建1座攔水壩，並新建1條新的輸水幹管，協助輸水進水庫，以將中港溪上游的原水全部利用，減少放流浪費。
頭份中央路全線改善工程業已接近完工階段，包括徐功凡在內的多位議員都對工程積水等缺失問題，希望工務處盡快改善完工。苗栗縣U─Bike拓點營運狀況，也是通苑及竹南、頭份等地區議員所關切。鄭聚然希望工務處協調微笑單車公司，在頭份市后庄地區擴增使用點，陳品安則希望加強苑裡地區U─Bike的拓點，尤其苑裡鄰近台中，未來租用方式已漸次改為2．0，要注意租借方式變更，與2．0能夠接軌。
工務處長古明弘報告時表示，目前全縣已有苗栗市、竹南鎮及頭份市等地區建置30租賃站，未來希望在苑裡、通霄、後龍及公館等鄉鎮各開設5站，原有苗栗市、頭份市及竹南鎮則各擴增5站，共計35站，所需經費約8千7百萬元，將由苗栗縣府環保空汙基金支應，目前已在辦理契約擴充相關作業。
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