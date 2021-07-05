上海商銀(5876)今（5）日召開股東常會，通過2020年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利1.7元，並順利完成董事改選。新任6席董事為李慶言、榮智權、顧肇基、榮康信、邱怡仁及林志宏，3席獨董為陳木在、曾國烈及謝金虎，當中林志宏及曾國烈為新任。

上海商銀在股東會後隨即召開股東會，推選李慶言、榮康信為常務董事，陳木在為獨立常務董事，並由常務董事會推選李慶言為新任董事長。董事會並一致通過推舉榮鴻慶擔任榮譽董事長，以表彰榮鴻慶在上海商銀超過半世紀的付出與卓著貢獻。

上海商銀表示，榮鴻慶在上海商銀在台復業前便擔任董事，1976年擔任常務董事、1983年擔任副董事長，開始主導銀行營運發展，並自1991年起擔任董事長迄今長達30年，為我國最資深的銀行董事長，主導上海商銀營運達近40年。

上海商銀指出，榮鴻慶使上海商銀經營作風由保守轉為穩健積極，推動增設分行、擴大服務層面，將國內分行由2家增至72家，並布局亞太拓展國際金融版圖。在1989年購置民權總行大樓、2018年上市掛牌、去年啟動總行重建、發展數位金融等，均扮演重要推手。

而新任董事長李慶言為美國西北大學企業管理碩士，曾任新航董事會主席，具前瞻性國際觀及國際金融管理實務。1979年擔任上海商銀董事、1982年擔任常務董事，去年擔任副董事長、協助推動行務發展，將帶領上海商銀穩健經營中創新突破，創造更卓越的經營績效。

李慶言指出。在業務發展上，上海商銀將以提升數位金融競爭力、提高非利息收益及拓展國際金融為三大核心，推動數位轉型、建置升級資訊新核心系統，建立策略性投資部位，深耕高資產財富管理，推展普惠金融，擴大國際金融服務版圖。

在營運管理上，上海商銀將以強化內控法遵、優化風控與資安、推動ESG為三大主軸，落實內控三道防線，健全資產品質、升級資安防護，接軌國際積極履行環境保護、社會責任與公司治理，創造良好的永續價值。