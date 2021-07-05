台灣星展銀行今（5）日宣布，董事會通過由伍維洪（Andrew Ng）接任董事長一職。伍維洪先生為星展集團執行委員會委員，亦為星展集團金融市場處暨流動資金管理處負責人，並曾在1992～1995年間在台北任職，對台灣市場相當熟悉。

台灣星展銀行總經理林鑫川表示，未來將借重伍維洪先生的專業與豐富資歷，提升該行在金融市場暨流動資金管理業務的優勢，並進一步拓展對消費、企業客戶和金融同業的財富管理暨投資相關業務，落實深耕台灣承諾。

伍維洪在金融市場暨流動資金業務領域資歷逾30年，1986年加入大通曼哈頓銀行，1992～1995年擔任台北大通曼哈頓銀行財務主管，離開時為北亞貿易部負責人。1995～1999年轉任加拿大帝國商業銀行執行董事，協助該行建置交易平台及開發亞洲貨幣衍生性金融商品。

伍維洪2000年加入星展，2005年升任董事總經理、擔任貿易部門區域負責人。2006年起執掌星展金融市場處暨流動資金管理處的亞洲業務拓展，協助開發囊括不同資產類別的泛亞洲貿易平台，並建置區域內不同市場貨幣的衍生商品，開發一般及奇異式衍生性金融商品。

台灣是星展集團六大重點發展市場之一，自1983年登台後持續投資擴大業務範圍與客戶規模，陸續收購寶華銀行良好資產、受讓澳盛銀行台灣個金及財管業務。台灣星展銀行2019年進一步增資22.5億元，以更穩健的資金結構，永續經營台灣市場。