人民幣在岸價收漲217個基點 終止五連跌 16:512021/07/05 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元在岸價5日收報6.4608元，較上個交易日（2日）收盤價6.4825元大漲217個基點，漲幅0.34％，終止五連跌。 截至5日下午4點32分，人民幣兌美元離岸價報6.4600元，上漲117個基點，漲幅0.18％。 人民幣兌美元中間價5日報6.4695元，較上日報價6.4712上揚17個基點，漲幅0.03％。 《商情》運價不振 BDI指數連3跌 散戶超瘋航運 刷爆2大熱門網站 網嗨喊「看好了世界」 #上揚 #基點 #漲幅 #終止 #連跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 滬指全日橫盤整理 終場收漲0.4％ 鋰電池概念集體爆發 15:502021/07/05 財經 《國際經濟》美就業數據強勁 經濟風向球銅價走高 16:322021/07/05 財經 乙盛馬來西亞廠 停工兩周 04:102021/07/05 產業．科技 福建連9天通報 台灣輸入再＋2 04:102021/07/05 焦點新聞 《國際經濟》美就業復甦強勁但失衡仍在 聯準會動向成焦點(3-2) 09:102021/07/05 財經 《國際經濟》美就業復甦強勁但失衡仍在 聯準會動向成焦點(3-1) 09:102021/07/05 財經 A股早盤寬幅震盪 創指午漲0.29％ 鋰電池概念掀漲停潮 12:322021/07/05 財經 《國際產業》OPEC＋分歧未解 原油價格回落 13:082021/07/05 財經 台股連三周遭提款 越股續強漲 15:592021/07/05 財經 電子股回神 量能回升至四成以上 13:312021/07/05 財經 《韓股》半導體領漲 韓股收紅 16:322021/07/05 財經 財經熱門新聞 這家公司超車聯發科10倍 謝金河大驚：差點不認得 - 財經 大咖炒完鋼鐵、航運後 下一波多頭爆點浮現 - 財經 遠不及一線大廠標準？ 韓媒爆料三星5奈米良率出大包 - 財經 BCI指數大暴殺 手上有散裝3雄小心了 - 財經 航運股暴漲情節激似這1檔 內行揭黑暗內幕：最後只剩散戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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