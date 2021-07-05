人民幣兌美元在岸價5日收報6.4608元，較上個交易日（2日）收盤價6.4825元大漲217個基點，漲幅0.34％，終止五連跌。

截至5日下午4點32分，人民幣兌美元離岸價報6.4600元，上漲117個基點，漲幅0.18％。

人民幣兌美元中間價5日報6.4695元，較上日報價6.4712上揚17個基點，漲幅0.03％。

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