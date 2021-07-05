台北文華東方酒店擴大搶攻頂級宅食商機，不僅每周推出新菜，更鎖定家庭客層推出外帶4人分享餐，米其林一星「雅閣」中餐廳以及米其林餐盤推薦「Bencotto」義大利餐廳分別推出中、西式兩款家庭套餐，每套優惠價5980元，囊括開胃菜、主菜、甜點等一系列招牌菜色，廣式美饌包含雅閣叉燒皇、清湯牛坑腩、黑松露帶子滑蛋等；義式饗宴則有爐烤肋眼牛排、手工牛肝菌菇寬帶麵以及瑪格麗特披薩等，提供雙北地區外送或到店自取，輕鬆在家品味米其林星級美饌。

台北文華東方酒店特別規劃的2套家庭分享餐，外帶優惠價格相較內用同款菜色約省下三成，米其林一星「雅閣」中餐廳精選張國邦主廚的11道拿手好菜，從最受歡迎的雅閣蝦餃皇、爆汁黑豚肉餡餅等港式點心，到展現細膩刀工的皮蛋滑豆腐，帶有煙燻香氣、腴而不膩的雅閣叉燒皇，主菜則有軟嫩鮮甜的清湯牛坑腩和鮮味十足的黑松露帶子滑蛋與烏魚子炒高麗菜；內含龍蝦、干貝等奢華用料的雅閣炒飯與爽口的乾燒素伊麵，甜點為香芒楊枝甘露及葡式蛋塔。

米其林餐盤推薦「Bencotto」義大利餐廳推出8道式豐盛套餐，包含重逾1公斤、柔嫩多汁、肉香滿溢的爐烤美國肋眼牛排，搭佐綿密滑順的洋芋泥和烤季節時蔬，是不容錯過的經典美味！開胃前菜則有主廚精選的冷肉盤與義大利特選乳酪，新鮮清爽且層次豐富Bencotto季節沙拉；主食有主廚雅克柏手工窯烤、餅皮外酥內Q的北義式瑪格麗特披薩、最受歡迎的主廚家傳番茄澳洲牛肉寬扁麵以及香氣迷人的牛肝菌菇寬帶麵，最後以提拉米蘇和巧克力協奏曲蛋糕為義式饗宴畫下完美甜蜜句點，用味蕾暢遊義大利。