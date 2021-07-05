彰化縣衛生局長葉彥伯強調，會持續努力提升疫苗施打率，民眾若能配合政府攜手做好5件事，想要微解封就有機會。（謝瓊雲攝）

嘉玲回來彰化了。彰化縣長王惠美5日宣布無新增確診個案，維持264例，針對彰化縣果菜、肉品、魚市和花卉等共11家批發市場，與北農貨運人員共2160人也已完成造冊，5日起一連三天全面開打。

王惠美表示，北農爆發群聚危機，縣府針對全縣7大果菜市場與貨運業者快篩全數陰性，相關物流業者即日起都可依北農專案，自行前往彰化縣12家院所監測站接受公費PCR篩檢。

王惠美說，農業處為縣內11家批發市場工作人員造冊2160人額外爭取到專案疫苗，5日起分批在彰化醫院、員生醫院與秀傳醫院登記施打。至於一般傳統市場攤商與盤商和貨運業者，由經綠處規畫造冊，待中央配撥更多疫苗後才能安排施打。

衛生局長葉彥伯指出，中央撥發彰化8萬360劑莫德納疫苗已全數送達，2日至5日針對75至84歲4萬4356名長者造成通知施打，累計已通知3萬1858人，約1萬8835人、6成完成施打。針對73至74歲共1萬5643人，5日起通知自8日至11日開打，71至72歲共2萬1564人則於8日起通知施打。

葉彥伯強調，彰化縣確診案例中60歲以上占約4成，其中牌咖傳染鏈威力驚人，同桌幾乎100％確診，一起打過牌的感染率也有48％；在這波疫情過後，除了持續提升疫苗施打率、謹守防疫守則，持續PCR篩檢社區監測，做好自主健康管理，一有症狀就採檢，政府和民眾若能攜手持續做好5件事，就有機會早日微解封。