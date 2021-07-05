王彩樺今已打完AZ疫苗第二劑。（摘自臉書）

王彩樺今已打完AZ疫苗第二劑。（摘自臉書）

王彩樺被狗咬，洪都拉斯作勢幫她收驚。（民視提供）

王彩樺被狗咬，洪都拉斯作勢幫她收驚。（民視提供）

王彩樺昨天才在臉書透露前一晚被自家愛犬咬傷手指，今天下午再度Po文就是她透露收到台大醫院通知，今天總算完成AZ第二劑疫苗的施打，她謝謝正在拍攝中的民視八點檔《黃金歲月》劇組特別貼心讓她休息兩天，「剛打完回家休息，目前都很好」，她也搞笑地說：「姐兒我現在道道地地是個『女強人』！」

王彩樺前天拍完《黃金歲月》收工回家，看到女兒跟寵物柯基犬Pucca玩，覺得很可愛，洗完雙手想去摸摸牠，不料才靠近，Pucca就露出牙齦不斷發出低吼聲，她伸手摸摸嘴巴說「不可以這樣喔！這樣醜醜」，結果反被Pucca以迅雷不及掩耳的速度咬了手，王彩樺當下愣住，顧不得手傷，反而自省「是不是最近忙拍戲，太少陪伴狗狗了」。

她說自己是第一次被狗狗咬傷，還自嘲幸好不是咬到臉，要不然破相就不連戲了。洪都拉斯跟GINO得知後，在她進棚後紛紛表達關心，搞笑派的洪都拉斯還假裝幫她收驚，緩和她驚嚇的情緒，逗得大家哈哈大笑。

王彩樺表示，第一時間老公先幫她止血擦藥，本來還問她要不要去掛急診，但想說現在疫情關係，就不去佔用醫療資源了，也因為狗狗有打過狂犬疫苗，所以並不擔心，這幾天再持續觀察傷口。她也在臉書寫下被狗狗咬的驚魂記，自嘲這樣傷口見紅，表示《黃金歲月》收視也火火紅紅，繼續創下新收視紀錄。好人緣的她，也收到不少圈內好友及粉絲的留言，有粉絲說「Pucca想吃仙桃啦」，讓她笑噴眼淚，同樣愛狗愛貓的陳美鳳留言「手指被咬傷你一定很痛，而毛小孩一定也嚇俗啦，你們兩個我都秀秀一下」，讓王彩樺直呼超溫暖，也一定會照顧好傷口。