大陸人氣女神楊冪，日前為雜誌拍攝八月份的封面照片，最新的時尚造型曝光，大膽與前衛的風格，讓人相當驚豔這一次的造型。而楊冪的父親也在微博與大家分享，女兒最新的工作動態，寫下了評論，讓粉絲驚呼好嚴格。

今（5日）在楊冪工作室，亮相一系列的最新造型，將頭髮染成金髮，配上鮮紅顏色的口紅，照片中擺出不同的姿勢，穿著一件紅色皮裙，相當撫媚與迷人。楊冪的父親在微博表示：「女兒楊冪八月份的月刊釋出了，金髮與紅唇冷艷又性感，魅惑又叛逆！美麗不止當下，更是在未來。」更是鼓勵女兒楊冪，為她加油打氣：「馬甲線還要加油！」

在這一次拍攝時尚雜誌封面，楊冪一連換了好幾套服裝，當她穿著寬大荷葉邊馬甲綠色上衣時，露出楊爸口中的馬甲線，並搭配黑色貼身皮褲，完全看不出一絲贅肉；而楊冪再換上另一套細肩豹紋透視衣時，讓內搭的黑Bra幾乎透出，下身穿著紅色皮裙，剛好符合盛夏狂野風格；而楊冪另一套羽毛造型，是屬於秀場搶眼風格，化身藍色的浴火鳳凰，展現楊冪時尚氣勢。

楊冪接受時尚雜誌訪問：「做個完美女孩，對我來說過於沉重，每個人都應有權利選擇自己想要過的生活，等待著屬於自己的彩虹，相信雨總會停，天晴來臨就會有彩虹出現，因為有一份期待，之前的風風雨雨都不算什麼。」