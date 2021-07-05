好心肝、禾馨診所違法施打疫苗風波，北市衛生局長黃世傑「被請假」1個月，日前本報獨家揭露，傳出市長柯文哲因不滿黃工作表現不佳，逼這位「昔日恩師」辭職。柯文哲5日未證實或否認，直言黃在好心肝事件發生前的6年半，工作表現還算良好，不過現在既然政風處正在調查，等調查告一段落，黃再回來上班。

柯文哲說，科長、專員、股長被處分調職，但政風處報告出來後又有新的截圖證據，所以政風處還在調查，黃世傑總是要先等到調查完畢、告一段落後，再回來上班。