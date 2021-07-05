第三級警戒，半封城狀態，人流停滯，對內需零售業衝擊非常大，疫情是壓垮內需產業的最後一根稻草；最新市調顯示，店面已成為疫情下的「慘業」！其中台北市士林夜市，店面空置率已飆破27.7％，平均每三家店面就有一家快收掉。

據欣元商仲針對台北市135個店面商圈，調查10米以上主要路段的「店面空置率」，歷經1個月的調查統計，店面總數共有10956家，空置店數710家，整體空置率是6.48％。

調查顯示，其中店面空置率超過10％以上共有7個商圈，尤其士林夜市，空置率最高，達27.77％。

其他依序為：微風廣場（14.39％）、東區（13.86％）、中山晶華（13.57％）、天母（13.21％）、公館（12.63％）、西門町（10.17％）。

另外統計，近2年收店裁撤據點最多的行業，以餐廳收店最多，第二至第五分別是服飾、皮鞋、旅行社、伴手禮。

欣元商仲總經理焦文華表示，第二波疫情再起，發布第三級警戒，半封城狀態，人流停滯，對內需零售業衝擊非常大，疫情是壓垮內需產業的最後一根稻草。

焦文華表示，這次調查整體的平均店面空置率達6.48％，比3年前的5％左右略高一些，都還算是在合理的範圍內，其實和房東認清事實調降租金有關。