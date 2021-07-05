近年來牙齒矯正盛行，齒列不整、咬合不正或是有戽斗的人，紛紛希望透過矯正改善，維康牙醫診所醫師歐凱捷表示，確實有不少民眾前來諮詢矯正療程，由於目前矯正方式眾多，民眾常有選擇障礙，事實上，對於齒列只是輕微不正的人來說，有一套適合的「輕矯正」，可說是現下最符合居家防疫的矯正療程。

●傳統矯正「鋼牙」 可分為非自鎖式和自鎖式

矯正方式雖然多樣化，卻有各自的適應情況，歐凱捷醫師指出，牙齒矯正較主流的方式可分為傳統矯正和隱形矯正，另有較小眾的功能性矯正器。傳統矯正已被廣泛運用超過百年，幾乎可解決大部份齒列和咬合不正的問題，因此目前仍占大宗，約6至7成，也是大眾所熟悉的「鋼牙」，以黏著在牙齒上的矯正器搭配鋼絲、橡皮筋等，根據療程規劃來移動牙齒排列。

傳統矯正大致又可分為非自鎖式和自鎖式矯正器，非自鎖式是採正面開放的矯正器，患者能回診更換不同顏色的橡皮筋，缺點是容易造成口腔黏膜潰爛，也易卡食物殘渣，或者橡皮筋常斷裂、脫落，甚至因此不小心將矯正線弄掉，患者常需要回診處理；而自鎖式矯正器則是在正面設置了開關，解決了非自鎖式矯正器的缺點，且體積較小，能夠減少配戴時的異物感。

歐凱捷醫師建議，若患者所需改善的幅度不大，加上多數是已出社會的上班族，會希望顧及美觀，就很適合這種「輕矯正」療程。（圖／歐凱捷醫師提供）

●隱形矯正每日須戴足20至22小時 有賴患者自律配合

隱形矯正是近幾年逐漸流行的新型矯正方式，主要是結合新科技如口內掃描儀、數位分析技術和3D電腦斷層掃描，精確模擬矯正治療過程中，所有齒列移動的位置，並客製化周期性的隱形牙套，除了不影響美觀，也不會有刮傷口腔的問題，且方便患者取下牙套進食或清潔，大幅降低蛀牙機率，不過有賴患者高度的自律配合，每日須戴足20至22小時，否則難以達到矯正效果，而齒列過於凌亂者，因矯正牙套摘戴的困難度高，可能大幅降低配戴意願與效果，通常也不建議運用在需要大範圍移動齒列的患者身上。

●微調齒列「輕矯正」結合APP監測 符合疫情警戒需求

至於已經矯正過牙齒，但後來出現牙齒輕微位移，或者只需要微調齒列的民眾，歐凱捷醫師建議，若患者所需改善的幅度不大，加上多數是已出社會的上班族，會希望顧及美觀，就很適合。

這種「輕矯正」療程，意即以隱形矯正搭配法國進口的照相監測設備，患者在家定期拍攝矯正實況，上傳至APP監測進度是否達標，若沒有達標，APP會發送警示訊號，同步知會患者、醫師，藉此督促並達到有效目標，療程多可控制在1年半內，由於在家即可監控，不需要出門回診，符合目前疫情警戒期間的需求。

歐凱捷醫師提醒，牙齒矯正有如長期抗戰，且每個人狀況不同，矯正前應先有心理建設，飲食和口腔清潔習慣需改變之外，也必須能忍受初步的不適應感，最重要的是找到值得信賴且專業的牙醫師，評估最適用的矯正方式。