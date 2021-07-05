觸控面板廠GIS-KY業成（6456）公佈6月份自結合併營收為129.01億元，較前一月份增加2.64％，較去年同期增加8.61％。在蘋果新款iPad Pro出貨帶動之下，累計第二季合併營收達361.38億元，季增43.36％，年成長6.45％。

業成原訂7月5日舉行股東常會，因股東會場地限制，將再延期召開。

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