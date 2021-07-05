香格里拉台北遠東國際大飯店搶攻中秋送禮商機，特別打造「花獻中秋」節慶禮賞，推出四款秋節禮盒及三款禮籃，送禮自用兩相宜！其中首推好吃好喝好聽又好用的「豪華月餅音樂禮盒」，內含四顆月餅及限定版濾掛咖啡與手沖咖啡壺，禮盒不僅可收納還是音樂盒，時尚又實用。另有與姊妹飯店台南遠東香格里拉聯名的「南北花漾經典月餅禮盒」，融入在地水果呈現八款風味；而秉承傳統手藝製作的「燕窩奶黃月餅」及「金沙奶黃月餅」，亦是年年熱門回購品項，三款品味獨具的精緻禮籃，豐富選禮，體面大方。禮盒及禮籃價格自988元至8888元，7月5日起開放預購，8月22日前可享85折早鳥優惠，更有團體大宗訂購折扣。

香格里拉台北遠東融合傳統與創意，精選三款廣式月餅口味包含黑芝麻杏仁南瓜、蓮蓉桂花蛋黃、椴木香菇滷肉，以及創新風味的拿鐵咖啡黑糖麻糬口味桃山皮月餅，搭配兩款香格里拉台北遠東獨家風味的濾掛咖啡包，中烘培的香格里拉風味帶有柑橘、奶油、巧克力、白茶香氣，另一款福爾摩沙風味，則以在地的梅子、鳳梨、堅果、奶油、威士忌等，層次豐富精彩，另附上飯店獨家特製的304不鏽鋼材質的手沖咖啡壺，壺身呈現霧面黑金高質感，細長的壺嘴便於控制出水量，尋一杯來自香格里拉的咖啡，發現屬於自己的福爾摩沙。禮盒設計採尊貴紅的典雅款式，以結繩之藝繫起花好月圓的寓意，禮盒不僅可當飾品收納盒，同時還是音樂盒，賞月品餅佐咖啡，伴隨美妙音樂，歡度團圓時刻。

由香格里拉台北及台南遠東廚藝團隊聯手打造的經典廣式月餅及創意口味的桃山皮月餅組合，八款風味別具的月餅，豐富繽紛，精彩可期。廣式月餅推出經典不敗的口味，包含蓮蓉蛋黃、栗子豆沙、黑芝麻杏仁南瓜及椴木香菇滷肉各一顆；而桃山皮月餅則主打創新口味，加入酸甜水果的元素，甜而不膩的口感，讓月餅的熱量似乎也輕盈起來，例如以台南盛產且風味絕佳的鳳梨製成的奶黃蜜漬鳳梨乾、淡雅香氣且清爽的金桔香柚檸檬、巧克力控最愛的白巧克力蔓越莓以及拿鐵咖啡黑糖麻糬各一顆。吸睛亮眼的餅盒設計，象徵透過中式窗櫺眺望滿園花卉，樂享品秋花賞滿月之趣。

此款暢銷月餅由香宮點心主廚純手工製作，以鮮奶、新鮮椰漿、細砂糖、全蛋、奶油等混合蒸製內餡，並需於每五分鐘掀蓋攪拌一次，前後需費時約1.5小時，待其冷卻再調入珍貴燕窩，再將其包入酥皮裡進行烘烤；那黃橙色澤誘人的色澤與迎面而來的香氣，口感不僅綿潤滑順，更是純正的港式美味。富貴吉祥象徵之牡丹搭配貴氣紅的尊榮設計，贈禮大方獻心意。

歷年來深受媒體評比與消費者喜愛的經典月餅，年年熱銷上千盒，香宮點心主廚選用屏東紅仁鴨蛋灑上高粱酒後，入烤箱烘烤，隨即切碎與鮮奶、椰奶粉、新鮮椰漿、細砂糖、全蛋、奶油等蒸製的內餡融合，一入口鹹甜交融滋味，滿口鮮香，令人回味無窮，是一款月滿中秋，餅承心意的必備之選。