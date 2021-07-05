翁子派出所以線上視訊方式，向翁子國小五年級學生宣導暑假期間防制青少年犯罪預防宣導。（豐原警分局提供／陳淑娥台中傳真）

7ELEVEN直興門市郭店長(右)提供翁子派出所網路視訊有獎徵答精美禮品，翁子派出所副所長林筱晴(左)致贈感謝狀。（豐原警分局提供／陳淑娥台中傳真）

鑑於暑假到來，青少年停課不停學，大多採線遠距上視訊教學課程，台中市豐原警分局翁子派出所為提倡青少年有正當休閒活動，日前與翁子國小合作，透過線上視訊方式向學生宣導暑假期間防制青少年犯罪相關作為。

翁子派出所副所長林筱晴與警員林建良、王慈琳2日共同以線上視訊方式，向翁子國小五年級學生宣導暑假期間防制青少年犯罪相關作為。過程中學生們在鏡頭前充滿好奇與興奮，另外副所長林筱晴也藉此機會向學生們宣導110年「暑期保護少年—青春專案」工作。

豐原警分局將執行重點擺在青春專案四大主軸「防制毒品、防制詐欺與賭博、防制幫派、防制色情」上，期讓學生們懂得自我保護，預防被害，並積極營造學子們優質成長環境。

在有獎徵答中，翁子派出所轄內熱心店家—7ELEVEN直興門市郭店長亦提供精美禮品，讓參與學生於問題中發想並思考，達到寓教於樂的效果，與學生約定解封後開學日拿取禮品，讓學生們在防疫期間亦不忘保護自己。

翁子所所長邱柏昌表示，暑期遇防疫期間，警察工作不打烊，更會加強宣導「防制毒品、防制詐欺與賭博、防制幫派、防制色情」，讓我們共同關心青少年安全問題，共同營造優質的成長環境，讓青少年有個健康、快樂及充實的暑假。

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