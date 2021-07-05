林昶佐想洗白反遭「電爆」激動姐飆問：萬華死多少人

北市環南市場自治會長林勝東日前怒批立委林昶佐「沒關心環南市場」，更有民眾醞釀要罷免他，成立不久的「罷免林昶佐」臉書社團，2天內粉絲數飆破2萬人，罷免團隊也準備踏出第一步。前民進黨立委郭正亮認為，罷免可能不容易過，但林昶佐2024未必能再順利連任立委，他更爆料，因為蔡英文總統想結盟時代力量，才堅持在2020年選舉也禮讓他，否則本來台北市議員王世堅是想到中正、萬華區參選立委的。

對於民間發起罷免林昶佐，郭正亮今(5日)在網路節目《鄉民來衝康》中(34:15)表示，罷免不容易過，可是他2024年不一定還能選，因為本來2020年王世堅就想選，但小英想結盟時代力量，就堅持禮讓，讓林昶佐繼續選，不然王世堅就已經來選了，「王世堅我不認為他的民調會輸林昶佐，如果這時候來比初選民調的話」。

郭正亮指出，環南市場是北台灣最大的零售市場，幾乎是到萬華去，必然要拜的碼頭， 每個月至少要請安兩次的地方，他並質疑林昶佐，「3+11之後你去了幾次環南市場？會長就說他只有接到一通電話」。

郭正亮透露，事實上環南市場很早就覺得有點危險，5月6日開始他們有自己進行局部快篩，只是都沒確診，快篩的經費事實上就是攤商自己去募來的，後來拿到PCR，做了一次全市場的檢測，那是台北市政府爭取的，所以我們先不要講疫苗，連PCR都不是林昶佐爭取的，林昶佐又說他發了一個公文所有市場打疫苗，被人家發現公文是6月21日的，「不是你爭取的嘛，是衛福部自己就做出這個決定」。

同台的資深媒體人黃暐瀚則認為，這其中的變數，在於林昶佐下次會不會就以民進黨黨籍的身分來競選，郭正亮回答，「可能有人要跟他初選啦」，黃暐瀚又說，林昶佐沒有在3+11事件爆發時出來讓大家看到，那時候一天到晚為萬華人在罵政府的是《關鍵時刻》節目主持人劉寶傑，還不是林昶佐，郭正亮直言，「因為他住萬華，上次放鞭炮就得罪他了」。