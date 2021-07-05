倫元投顧分析師陳學進表示，台股5日開高走高，再創歷史新高，終場上漲209.18點，漲幅1.18％，收在17919.33點；櫃買指數亦同步大漲2.91點作收，漲幅1.36％，收在216.59點；三大法人進出方面，外資轉買115.12億元，投信續賣13.37億元，自營商轉買64.45億元，惟外資法人於台指期續買778口多單，累計淨空單部位為28080口，心態轉趨謹慎中性偏多。

台股雖然在波羅的海海峽型指數（BCI）連三日暴跌下，散裝航運股紛紛不支倒地，不過，隨歐美解封行情開跑，所帶動的報復性消費需求大舉回升，加上歐美車廠復工拉貨需求轉強，預期台股後市將在電子次產業、車電概念股強勢接棒，並扮演著台股領軍要角下，續攻「萬八、再戰萬九」。

個股方面，本周納入投資組合的一詮，受惠電動車高速成長趨勢，營運可望否極泰來，加上內外資大戶心態偏多，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

選股方面，包括威盛、智原、通嘉、亞信、海德威、威剛、十銓、商丞、晶豪科、欣興、南電、景碩、精星、聚鼎、臺慶科、兆赫、半導體茂矽、鈺創、矽瑪、威鋒電子、大聯大、朋程、界霖、順德、晶相光、淳安等，電子次產業及車電概念股領軍大漲；此外，傳產族群的東鋼、千興、官田鋼、高興昌、盛餘、春雨、新鋼、建錩、等，持續表現強勢。

展望後市，不論是在經濟面、資金面、籌碼面及技術面，均仍處於相對有利的條件下，預期後市仍是震盪往上看。