台微體（4152）5日在櫃買賣中心重訊宣布，擬規劃10/8下市，初步規劃採二階段架構轉換持股，先由森投資發行乙種特別股為對價，以每股100元轉換台微體普通股，進行公司私有化後重組，若股東不願意轉換持股，大股東和PAG集團也已籌措約九千萬美元，以每股100元完成收購。

台微體表示，基於長期發展規劃以及實現股東投資權益，該公司7月5日董事會決議通過與森投資進行股份轉換案，由森投資新發行乙種特別股為對價，每股發行價格新台幣100元，無價格或股份轉換比例的調整機制，以1股乙種特別股換取該公司1股普通股，取得台微體100%股份。

該持股轉換案，預計於台微體8月20日股東臨時會討論，若股東決議通過後，擬向櫃買賣中心申請股票終止買賣，並向金管會申請停止公開發行，而台微體在美國那斯達克發行的美國存託憑證，亦將依據適用規定辦理下市及取消註冊。

該股份轉換基準日、股票終止有價證券櫃買賣及停止公開發行日期，皆暫定為今年10月8日。

此外，台微體總經理葉志鴻，同時為森投資董事考量公司主要產品未來進軍美國及歐洲市場發展策略，因應海外市場競爭持續加劇挑戰，所需的資金龐大，投資風險相對增加，台微體決議公司私有化，考量股東可能參與重組的意願，大股東以及PAG集團已籌措了約九千萬美元做為兌現回股份所需的資金股份轉換案完成後。

台微體表示，成為森投資100%持股的子公司，對於公司每股淨值及每股盈餘無影響。

而在私有化後，森投資將推行國際商業及經營策略，尋求進一步的策略性支架，其包括五千萬美元的資金。