一走入店內就會看到牆面上有鬼殺隊的炭治郎、禰豆子、嘴平伊之助、我妻善逸大型壁貼。（7-11提供）

名偵探柯南主題店，以偵探必備的放大鏡為設計造型，搭配封鎖線及證物牌。（7-11提供）

「7-11 X 名偵探柯南主題店」貨架區充滿漫畫經典劇照。（7-11提供）

7-11最新「鬼滅之刃」、「柯南」主題店登場， 其中「鬼滅之刃主題店」已於6月1日限定登場，店鋪設計以鬼殺隊等人氣主角，搭配紫藤花、主公家等各式經典場景，讓門市充滿濃濃的鬼滅氛圍。另「名偵探柯南主題店」，於今（5日）解密登場，主題店內外可見工藤新一、江戶川柯南、毛利蘭、毛利小五郎以及少年偵探團等人氣角色，搭配各式劇照跟場景。

「7-11 X 鬼滅之刃主題店」挑高牆面上有鬼殺隊的炭治郎、禰豆子、嘴平伊之助、我妻善逸人氣角色大型壁貼，下方背景選用紫藤花，另一側還有炭治郎背的特製禰豆子木箱，打開還能看到彌豆子在裡面，還原鬼滅之刃經典畫面，冰箱上方更選用鬼滅之刃動漫圖素，帶領粉絲回顧動漫中的經典劇情，疫情期間不開放座位區。鬼滅之刃主題店地址：7-11文忠門市（台北市文山區忠順街二段10號1樓）。

「名偵探柯南主題店」中，包括CITY CAFE咖啡杯、現萃茶杯及關東煮碗，都專為柯南主題店推出全新專屬設計，包括CITY CAFE因應不同容量，共推出柯南款、工藤新一vs毛利蘭情侶款，及少年偵探團3款圖案設計，只要點熱飲即可免費擁有。

另店內貨架區到處充滿經典劇照，人氣角色打卡牆，樑柱上更出現領結型變聲器、手錶型麻醉槍、太陽能噴射滑板、少年偵探團徽章、伸縮吊帶等經典道具，等待粉絲來發掘真相。名偵探柯南主題店地址：7-11開博門市（台北市中正區開封街一段40號42號1樓）。