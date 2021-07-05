台微體(4152)下午舉行重訊時表示，考量主要產品未來進軍美、歐市場發展策略，因應海外市場競爭挑戰，所需資金龐大，投資風險也相對增加，決議私有化。董事會決議通過與森投資進行股權轉換，由森投資新發行的乙種特別股為對價，每股發行價格新台幣100元，無價格或股份轉換比例之調整機制，以1股乙種特別股換取台微體1股普通股，取得台微體100%股份。

台微體計劃將在2021年8月20日股東臨時會討論本次股份轉換案，經股東決議通過後，擬向櫃買中心申請股票終止買賣，並向金融監督管理委員會申請停止公開發行。台微體在美國那斯達克所發行的美國存託憑證，亦將依據適用之規定辦理下市及取消註冊。股份轉換基準日、股票終止有價證券櫃檯買賣及停止公開發行日期皆暫定為2021年10月8日，惟實際日期將視主管機關核准而定。

做為兌現贖回股份所需的資金。股份轉換案完成後，台微體將成為森投資100%持股的子公司，對於台微體每股淨值及每股盈餘無影響。而在私有化後，森投資將推行國際商業及經營策略，尋求進一步的策略性支架，其包括約5000萬美元的資金。

森投資的乙種特別股自發行日起滿一個月到期，乙種特別股股東得自發行日起至到期日前10日止隨時按照森投資規定的文件及程序申請按1股乙種特別股轉換為1股普通股，並參與上述重組計畫，若未於該期間內申請轉換，則特別股到期時森投資將以每股現金新台幣100元全數收回。

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