國內今（5）日新增28例本土病例，其中台北市15例，對於每日新增確診數不斷下降，PTT網友直呼：「終於下降了」，不少人認為，北市確診個案沒有像先前所擔心的整個炸開，要功勞歸於前進指揮官王必勝，大喊「還好必勝出手」、「必勝哥真的很猛」。

批發市場爆群聚影響712解封？文哲：觀察到7/15就知勝敗

根據中央流行疫情指揮中心公布，今天新增28例本土病例，其中台北市15例，新北市5例、桃園市3例、苗栗縣2例，屏東縣、基隆市及新竹縣各1例。雖然還是台北市最多，不過並沒有如預期的因市場群聚而大爆發。

不少網友陸續在網路論壇《PTT》表示，「穩了？」、「穩到瑟瑟發抖」、「往+0邁進」、「謝天了」、「超穩」、「快解封」、「可以準備出遊了嗎？」、「謝謝雙北救了台灣」、「穩到不可置信」、「真的要報復性出遊了」。

為防堵環南市場疫情，中央流行疫情指揮中心7月2日與台北市政府設立聯合前進指揮所，由醫福會執行長王必勝擔任前進指揮官，因此不少網友將確診數下降，歸功於前進指揮官王必勝。

網友紛紛大讚「還不是靠必勝」、「還好必勝出手」、「必勝一出手，就知有沒有」、「王必勝該去桃園了」、「可以改說全台陪台北坐牢了嗎？」、「看好了世界！」；不過也有網友認為，前進指揮所的功效基本上要從進駐之後7-14天才看得到，環南市場前進指揮所7月2日才設立，因此認為台北確診數下降與王必勝沒有太大關係，把潛伏期算進去的話，應該是反應到前兩周。