新光三越信義新天地A1昨日有櫃姐確診，今（5）日緊急休館清消，但同在信義商圈內的「誠品信義」今天也休館，僅在官網公告7/5暫停營業，甚至有櫃姐表示自己不知道，去上班才知道今天休館。

新北市長侯友宜今天表示，根據精準疫調發現，新光三越A11確診櫃姐住在中和，而A11館接獲確診通知後，昨晚已開始清消作業，也宣布5日休館再做全館消毒，防止病毒擴散。根據《ETtoday》報導，「誠品信義」被民眾發現今天悄悄休館，還有準備來上班的櫃姐也不知道發生何事。

雖然誠品信義店停業未在官方粉絲團進行公告，但官網6月29日公告的表格內，確實有註明「7／5暫停營業」，但仍有餐飲專櫃貼出公告「臨時通知」，表示因應百貨防疫措施，5日停業一天。

誠品信義官網公告信義店5日休館。（翻攝誠品官網）

誠品信義傍晚回應，昨晚閉館後接獲廠商通報一名專櫃人員快篩陽性，今早以電話及發函通知全館專櫃休館一日，今午再接獲廠商通知該人員為PCR陽性。目前全館已完成全面消毒、疫調匡列各項防疫作業。

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