金門縣府爭取教育部核准在烈嶼國中、賢庵國小各新建1座中央廚房，並透過供應群組的建立，進一步優化偏鄉學校午餐，讓學生吃得健康、開心，家長也能更安心。
楊鎮浯縣長日前在縣府教育處長羅德水的陪同下，專程跨海訪視烈嶼國中，聽取校長林永進有關老舊校舍更新，以及因應教育部補助偏鄉設立中央廚房政策的規畫簡報。
楊鎮浯縣長表示，金門地區學校間距離並不遠，中央廚房的政策可透過資源整合及集中供餐，發揮更大的經濟效益，減輕學校辦理午餐的行政負擔，並確保學校午餐的供應品質。
羅德水處長也說明，未來規畫由烈嶼國中及賢庵國小擔任群長學校，啟動金門縣國中小中央廚房設置計畫，另由金寧中小學及及金沙國中協助金寧及金沙學區成立「食材聯合採購聯盟」，以提升食材採購經濟規模，達到保障食材質量目標。
羅德水也指出，未來配合縣府建設處「有機集團栽培專區」，將由農政單位輔導在地小農種植蔬果，以地產地銷、減少碳足跡為目標，預期在減少運輸及行政成本，可起到一定程度的效益。
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