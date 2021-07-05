金門縣府規畫透過學校中央廚房的設立，進一步優化學校營養午餐的質量。（中時資料照片／李金生攝）

金門縣府在農試所成立有機農業集團栽培專區，蔬果產品將優先提供地區學校營養午餐。（李金生攝）

楊鎮浯縣長視察烈嶼國中的中央廚房整備作業。（縣府教育處提供）

金門縣府爭取教育部核准在烈嶼國中、賢庵國小各新建1座中央廚房，並透過供應群組的建立，進一步優化偏鄉學校午餐，讓學生吃得健康、開心，家長也能更安心。

楊鎮浯縣長日前在縣府教育處長羅德水的陪同下，專程跨海訪視烈嶼國中，聽取校長林永進有關老舊校舍更新，以及因應教育部補助偏鄉設立中央廚房政策的規畫簡報。

楊鎮浯縣長表示，金門地區學校間距離並不遠，中央廚房的政策可透過資源整合及集中供餐，發揮更大的經濟效益，減輕學校辦理午餐的行政負擔，並確保學校午餐的供應品質。

羅德水處長也說明，未來規畫由烈嶼國中及賢庵國小擔任群長學校，啟動金門縣國中小中央廚房設置計畫，另由金寧中小學及及金沙國中協助金寧及金沙學區成立「食材聯合採購聯盟」，以提升食材採購經濟規模，達到保障食材質量目標。

羅德水也指出，未來配合縣府建設處「有機集團栽培專區」，將由農政單位輔導在地小農種植蔬果，以地產地銷、減少碳足跡為目標，預期在減少運輸及行政成本，可起到一定程度的效益。