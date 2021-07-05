全國防疫3級警戒，學生線上學習，國立暨南國際大學打造線上知識寶庫，以Gather town群聚平台建立虛擬圖書館，讓學生可以在虛擬空間討論、交流，學習不斷電，也能與老師、同學線上群聚互動。

暨大外文系學生曾詩敏體驗後指出，Gather town有點像Game Boy RPG遊戲，支援使用者於以視訊、影音方式在線上進行互動的服務網站，在這個虛擬空間裡，使用者可以扮演空間改造王，選擇視覺、聲音物件，自行建立會議空間、調整擺設與撰寫佈告欄，也可以像「動物森友會」遊戲一樣，邀請其他使用者入內互動，介面操作融合遊戲、現實互動邏輯，在遠距辦公機制盛行的現況下廣受好評。

當圖書館搬到Gather town，會是怎麼樣情景？暨大師生按照校內圖書館內部配置，打造擬真的閱覽、交流空間，不僅有各類藏書書櫃、線上書展，還設置了不同規格的團體室，師生可依人數需求，挑選適合的場域進行線上教學與討論交流，如果看到某位同學在書桌旁逗留，還可以走過去打個招呼，甚至聊八卦。

暨大校長武東星表示，每一個圖書館都有各自的館藏特色，但也有都有圖書資源收藏數量的限制，如果能把這些網路公共平台上的免費資源整合在一起，就能讓讀者更便利性的獲得更豐富的資訊。

基於知識共享的理念，暨大圖書館也為讀者整理出涵蓋國內外博物館線上導覽及數位典藏、線上學習資源、資料庫、電子書、電子期刊、影音資源、學位論文等免費資源，讓讀者「宅」在家中，仍然可以暢遊世界知識寶庫。