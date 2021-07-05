前台中地檢署檢察長陳宏達去年7月28日過馬路遭左轉車輛撞傷，事後接到一張「未依規定走行人穿越道」的300元罰單，陳宏達不服提出行政訴訟，台北地院撤銷罰單。交通大隊事故處理組回應，尊重判決結果，但因事涉事故雙方權益，站在執法者的立場，開單並沒有錯。

陳宏達案發當天晚間8點多，在杭州南路、愛國東路路口遭左轉車輛撞傷，交通大隊事故處理組3個月後開出罰單，認為他距離行人穿越道有1步的距離，確實未走在行穿越道上，考量行人闖紅燈，只要走在行穿道，也是對方負責的「霸王條款」，事故是否在行穿道上更顯重要。

交大事故處理組表示，行人穿越道的範圍，依法並沒有「容許值」，就算距離1步的距離，也不在行人穿越道上，如果是因人潮壅擠、施工或其他因素，行人被擠到外面，那還情有可原，如果因行人步行在邊緣而不開單，那相差2步、3步該如何認定，執法單位無法解釋為何不開單。

交大得知罰單遭撤銷後，考量遭開單當事人，對造還有肇事車輛駕駛，雙方立場不同，待收到判決後，再與大安分局研擬是否要上訴。