泰國官員表示，台資明諦化學公司位於北欖府（Samut Prakan）的塑料工廠今天凌晨3時左右發生爆炸引發大火，造成至少1名消防員殉職，還有27人受傷。

事發地點位於首都曼谷郊外的蘇凡納布國際機場（Suvarnabhumi）附近，從35公里外的曼谷市中心就能看到濃濃黑煙直衝天際，救難人員持續疏散附近居民。

爆炸工廠所在地的邦普里縣（Bang Pli）縣長宋薩（Somsak Kaewsena）說，事故造成27人受傷，以割傷為主，還有一名消防員死亡。

One rescuer died as he tried to control the inferno at the #MingDih factory in Bang Phli district Samut Prakan. #BangkokPost #Thailand #factoryinferno



📹 Rescue foundations pic.twitter.com/rc4qL5noeZ — Bangkok Post (@BangkokPostNews) July 5 2021

宋薩告訴法新社，目前為止，當局已將500名居民撤至兩處避難所。數名坐輪椅的長者中午以前已被撤往約9公里外的學校。

另一名官員安彭（Ampon Buarubporn）表示，當局下令民眾至少得遠離爆炸地點半徑500公尺的範圍。

他說：「我們不知道裡面是否留有會爆炸的物質。」當局還在努力控制火勢。

救難人員開著廂型車在社區內四處廣播，要求數以千計的居民撤離，以維護自身安全。

目前還不清楚爆炸原因。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1100705