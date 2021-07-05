新冠肺炎(COVID-19）疫情仍持續，政府陸續發放「擴大急難紓困」、「勞工紓困貸款」、「孩童家庭防疫補貼」等紓困、補助金，詐騙集團也蠢蠢欲動，可能假冒政府機關或銀行名義進行詐騙，林口分局偵查隊特別前往林口衛生所及新林國小等2處疫苗接種站跟長輩和家屬防詐宣導，提醒若是打電話要求匯款、轉帳的都是可疑電話，千萬不要聽從指示領錢、匯款，避免救命錢及養老金被騙走。

林口分局分局長陳保安表示，民眾近來因疫情宅在家，詐騙集團也趁機進行詐騙，包括可能偽造急難紓困申辦網址，以亂槍打鳥發送簡訊、電子郵件或Line訊息，引誘民眾點擊假網址，再趁機騙取個資或植入惡意程式，提醒大家千萬不要隨意點擊他人轉傳的線上申辦網址，才不會誤入詐騙陷阱。

林口分局再次呼籲，詐騙手法百百種，如果接獲不明可疑電話、簡訊、網址連結，請依「1聽2掛3查證」的方式保護自身財物，共創一個安居樂業的環境。